الأم المثالية بدمياط: ربنا عوضنى عن رحلتى مع أولادى وسعيدة بقدرة الحفاظ عليهم

أعربت الحاجة سمية الحائزة على جائزة الأم المثالية بمحافظة دمياط، عن سعادتها فور سماعها خبر فوزها بلقب الأم المثالية، مؤكدة أنها تفاجئت كونها أحد المشاركات بالمسابقة.

وأضافت الأم المثالية في دمياط في تصريحات خاصة قائلة: "حسيت ربنا بيعوصنى عن رحلتى مع أولادى، سعيدة جدا أنى قدرت أحافظ عليهم، دى رسالتي في الدنيا والحمد لله نجحت فيها على قد ما قدرت".

وأشارت قائلة: " تحملت رحلة شاقة عقب وفاة زوجي عام 2007، كانت أبنائي مازالوا صغارا، تمكنت أن أكون الام والاب في آن واحد وهذا دور صعب جدا" وأشارت قائلة : "لا أنكر دور أبنائي فيما وصلت اليه، قدموا لي المساعدة كثيرا، كانوا رفقاء لي في هذه الرحلة نجحنا مع بعض"

وأوضحت أيضا:"تعرضت لأوقات عصيبة كنت احدث نفسي كثيرا، حسيت إني مش قد الشيلة لكن مسؤلية ولادي كانت سبب أنى أكمل ومتعبش".

واكدت الحاجة "سمية"، قائلة:"الست المصرية تقدر تعمل حاجات كتير، سيدات مصر متميزات بشهادة العالم أجمع، فخورة كوني سيدة مصرية ومن المتميزات حول العالم، ممتنة جدا لدعم الرئيس السيسي للسيدة المصرية، شعور جميل عندما تجد رب الأسرة يوجه لك رسائل أنه مهتم بك".

واختتمت الأم المثالية في دمياط حديثها قائلة: "أمهات مصر جميعهم مثاليات، خلف كل سيدة منهم قصة هي بطلتها، قد أكون اليوم على منصة التتويج، ولكني واثقة من وجود آلاف الأمهات داخل مصر كلهن مثاليات يستحقون التكريم"، مضيفة قائلة:"عايزة أشكر ولادى جدا، بدونهم لم يكن هناك انجاز يستحق التكريم، هم ساعدوني وكانوا سببا فيما وصلت إليه الآن".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن نتيجة مسابقة الام المثالية لعام 2023 تزامنا مع اقتراب احتفالات عيد الأم.