بوتين: خطة متكاملة لتطوير وتنمية شبه جزيرة القرم

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مشروعات التنمية والإعمار في جزيرة القرم، وإن موسكو لم تتوان عن وضع كل الإمكانيات المادية في سبيل التنمية والاستثمار؛ من أجل تأمين فرص العمل ولتأمين احتياجات قطاع الأعمال الكبرى، موضحًا أنه تم افتتاح 250 مشروعًا خاصًا وعامًا، من أجل تنمية شاملة على شبه جزيرة القرم.

وأضاف "بوتين" في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" أن روسيا تعمل على وضع آليات بين الحكومة ورجال الأعمال؛ من أجل خطة مُتكاملة لتطوير شبه جزيرة القرم، موضحًا أن دور الشركات لا يجب أن يقتصر على تحقيق الأرباح ولكن دعم المجتمع أيضًا، "رجل الأعمال المسؤول هو مواطن حقيقي لبلده، مواطن يتفهم ويعمل لصالح روسيا، لا يجب أن يخفي الأصول في الخارج، لكنه يسجل الشركات في بلده ولا يصبح معتمدًا على السلطات الأجنبية".

ودعا "بوتين" المليارديرات الروس لإبداء آرائهم حول كيفية بناء اقتصاد أكثر ديناميكية يؤدي إلى تحسن ملحوظ في جودة حياة المواطنين، كما ذكر أن الجهود المبذولة لتدمير الاقتصاد الروسي بالعقوبات قد فشلت.