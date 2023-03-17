انهيار منزل فى قرية المحاميد بأسوان والدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، انهيار منزل ريفى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، لكشف تفاصيل الواقعة وبيان وجود إصابات أو ضحايا من عدمه.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انهيار منزل فى قرية المحاميد مركز إدفو شمال المحافظة، وجارى فحص الواقعة وبيان وجود مصابين أو ضحايا فى الحادث من عدمه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد جهود إنقاذ وإنتشال جثماين المفقودين في حادث غرق الفلوكة أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، من أجل إنتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة ، والتى إستقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم ، كما تم إنتشال جثامين إثنين أخريين إحداهما محمد عبد القادر غلاب 36 سنة والطفل نعمان عبد الرحمن 3 سنوات.

وقدم محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر الضحايا داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً أيضاً إنتشال باقى الجثامين في أقرب وقت ممكن، وقرر المحافظ، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث ، علاوة على صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة، و25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال.