وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى اليوم الجمعة، أن هذه التطورات تأتى عقب إطلاق الشرطة الباكستانية أول أمس الأربعاء الغاز المسيل للدموع على منزل خان فى مدينة "لاهور"، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومؤيدى خان أثناء محاولات السلطات اعتقاله.

كانت محكمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق خان بعدما تخلف عن المثول أمامها في اتهامات متعلقة ببيع هدايا للدولة ممنوحة من شخصيات أجنبية عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

يشار إلى أن خان أطيح به من منصب رئاسة الوزراء في شهر أبريل الماضي خلال تصويت في البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، إلا أن خان اتهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بالتآمر مع حكومات أجنبية لإطاحته دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان استبعاده من تقلد أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

