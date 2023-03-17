تشييع جثامين ضحايا حادث انهيار منزل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شيع أهالى مركز ابو قرقاص جنوب المنيا، جثامين ضحايا المنزل المنهار والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين وسط حالة من الحزن الشديد.

وقال جيران الضحايا، إن صاحب المنزل المنهار يعمل باليومية وأن المنزل قديم ومشيد بالطوب اللبن.

وأشار الجيران إلى أن أمس كان جميع الضحايا يحضرون حفل زفاف أحد أقاربهم وبعد انتهاء حفل الزفاف في العاشرة مساء عادوا إلى المنزل لكي يناموا إلا أن قدر الله جاء.

وأضاف جيران الضحايا أننا سمعنا صوت في الساعات الأولي للصباح وفوجنا بإنهيار احد حوائط المنزل وعلى الفور اسرعنا للمنزل لإنقاذ المصابين واستخراج الجثث كما جاءت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنهيار منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم شروق. ع. ح 17 عاما وطارق. ع. ح 12 عاماً ورضا. ع. ع 45 عاما وعيد. ح. ع 70 عامًا ولمياء. ع. ح 8 سنوات وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف جهات التحقيق كما أصيب أحمد. ع. ع 18 عاما وعمر. ع. ح 10 سنوات، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.