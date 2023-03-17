وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة، أن قرار بولندا وسلوفاكيا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميج-29"، مثال على قيام عدد من الدول بتوسيع مشاركتها فى النزاع، معربا عن أسفه من أن المجتمع الدولي لن يدين أعمال كييف تجاه الكنيسة الأرثوذكية والتي تؤيد صحة قرار إجراء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، تقوم شركة "غازبروم" الروسية بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.4 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز "سودجا".

وقال ممثل غازبروم - فى تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، إن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ممثل الشركة قوله "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42.4 مليون متر مكعب في 17 مارس، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا".

وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق 42.4 مليون متر مكعب أيضا.

وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 42.4 مليون متر مكعب في 17 مارس.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم إيقاف الضخ عبر "نورد ستريم" تماما.