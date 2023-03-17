وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية فى ميناء ضباء - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق إخفاء متعددة.

وأفادت الهيئة بأنها فى المحاولة الأولى، أحبطت تهريب 699 ألفا و500 حبة، كانت مُخبأة فى إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة" ، وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579 ألفا و632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتم إلقاء القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.