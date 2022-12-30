السلطات السعودية تحبط محاولتى تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة مخدرة

الرياض (أ ش أ)

أحبطت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، محاولتى تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون المخدرة عبر منفذى الربع الخالى والحديثة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنها أحبطت محاولة تهريب مليونين و920 ألف حبة كبتاجون فى منفذ الربع الخالى، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية) وردت عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات داخل تجاويف الكابلات.

وأضافت الهيئة أنها تمكنت من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24 ألفا و400 حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل "عمود الدوران" لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم القبض على الشخص المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، مشددة على أنها ماضية فى إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب.