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الرئيس الأوكراني: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين تاريخية

الجمعة، 17 مارس 2023 09:29 م
الرئيس الأوكراني: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين تاريخية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تاريخية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة، إنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينج أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، وأضاف المتحدث للصحفيين، أنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإن بلاده سترحب بالتأكيد.

وتابع: "نرى أن أي اتفاق غير قائم على سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير لا يُعد اتفاق سلام بأي حال من الأحوال. ولذلك سنظل ندعو الصين، كما فعلنا مسبقا، إلى الانضمام لغيرها من الدول حول العالم لمطالبة بوتين بسحب قواته".


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