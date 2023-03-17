وذكرت الدفاع الروسية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف مجموعة من مخابئ الأسلحة والذخيرة في المقاطعة، مضيفة أن القوات الروسية تمكنت من تدمير مجموعة استطلاع تخريبية أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر عبر مقاطعة خيرسون.

من جهته، قال رئيس المركز الصحفى لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن المجموعة التخريبية استخدمت قوارب مموهة لعبور النهر ولكن المدفعية الروسية تمكنت من التصدى لهم.