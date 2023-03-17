اليوم السابع
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الجمعة، 17 مارس 2023 09:23 ص
أكرم القصاص
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الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين تناقش ميزانية 3 أعوام غدًا

الجمعة، 17 مارس 2023 09:00 ص
الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين تناقش ميزانية 3 أعوام غدًا الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه بناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاریخ 28 فبراير 2023، قد تقرر الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، غدا السبت، الساعـة الواحـدة بعـد الظهـر بالقاعـة الكبـرى بمبنی اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

أولا : عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .

ثانيا: عرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018 ،2019 ، 2020، وتقرير مراقب الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة .

 

ثالثا: عرض ميزانيات النقابة العامة لعامی 2021 م ، 2022.

 

رابعا: اختيار مراقب الحسابات و اعتماد مكافأتـه .

 

خامسا: اعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها.

 

سادسا: اعتماد القيم المالية للخدمات النقابية وتوحيدها على مستوى الجمهورية .

 

ويشترط للحضور سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2022 .


نقابة البيطريين

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