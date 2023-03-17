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التايمز الأمريكية: الجيزة وسقارة ضمن أفضل 50 وجهة سياحية لعام 2023

الجمعة، 17 مارس 2023 10:46 ص
التايمز الأمريكية: الجيزة وسقارة ضمن أفضل 50 وجهة سياحية لعام 2023 مجلة التايمز
كتب محمد أسعد

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اختارت مجلة التايمز الأمريكية الشهيرة، منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن أفضل 50 وجهة سياحية لعام 2023.
 
وفي مقال نشرته المجلة، تم الإشارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بكونهما وجهتين تستحقان الزيارة، وأنه جاء الاختيار بناءً على توصيات مراسلي الشبكة الدولية للمجلة.
 
وأشار المقال إلى افتتاح مطار سفنكس الدولي في نوفمبر الماضي والسماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه، بإلاضافة إلى التنويه عما يحتويه المتحف من قاعات وكنوز سوف يستمتع بها الزائر عند افتتاحه.
 
كما استعرض بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط والحيوانات.

مجلة التايمز

منطقة سقارة

منطقة اهرامات الجيزة

المتحف المصرى

السياحة المصرية

مطار سفنكس



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