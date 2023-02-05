رئيسة المجلس الوطنى لجمهورية أذربيجان تزور منطقة أهرامات الجيزة

كتب محمد أسعد

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة ، رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها، بحضور النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

كما اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، ومعبد الوادي.

وفي نهاية الزيارة، أعربت رئيسة المجلس الوطني لأذربيجان، عن سعادتها بزيارة الأهرامات وما شاهدته من عظمة الحضارة المصرية العريقة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتها.