اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 06:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البامية تساعد على خفض مستويات الجلوكوز بالجسم.. 5 معلومات لا تعرفها عنها

الجمعة، 17 مارس 2023 06:00 م
البامية تساعد على خفض مستويات الجلوكوز بالجسم.. 5 معلومات لا تعرفها عنها البامية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البامية من محاصيل العائلة الخبازية والتى تزرع فى مصر وهى من أفضل الأطعمة التى لها تأثير مضاد لمرض السكرى ونقصك فى الدم وقد تساعد فى خفض مستويات الجلوكوز فى الجسم، ويستخلص من سيقان البامية والروم الناضجة الالياف التى تستعمل فى صناعة الورق.

ويجب الاهتمام بمحصول البامية، واتباع التوصيات الفنية فى جميع مراحل النمو مثل اختيار الأصناف عالية الجودة ومراعاة معدلات التسميد والرى واتباع الوسائل الوقائية والعلاجية للآفات فى الوقت المناسب.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل عن البامية.

1- البامية تنجح فى جميع أنواع الأراضى إلا أنها تنجح جدا فى الأراضى الصفراء الثقيلة جيدة الصرف.

2- البامية تفضل التربة المائلة للحموضة شوية "معظم الاراضي عندنا قلوية" لان نبات البامية ينمو طبيعي وبشكل أفضل في تربة تحتوى على الحمض الهيدروجيني بنسبة تصل ما بين " 6,5 - 7 " ودي لها توصيات هنقولها.

3- البامية تفضل التربة الخصبة التى لا تعانى من الملوحة أو مستوى الماء الارضي العالى "الغدقة".

4- البامية نبات مفضل جداً لكثير من الحشرات وخاصة المن والذبابة البيضاء والاهم هو الديدان وخاصة دودة ورق القطن وديدان اللوز وغيرها.

5- البامية تتعرض للاصابة من كتير من الأمراض وخاصة البياض الدقيقي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها.


وزارة الزراعة

الزراعة

البامية

محصول البامية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

كيف تساعد البامية مرضى السكر؟ اعرف فوائدها

الخميس، 23 فبراير 2023 08:00 م

من إنقاص الوزن إلى تقوية المناعة.. إليك 5 فوائد صحية لماء البامية

السبت، 14 يناير 2023 07:00 ص

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 5 يناير 1961.. وفاة بيرم التونسى.. الشاعر الذى نفاه السلطان فؤاد بسبب «البامية السلطانى» ومنحه الملك فاروق العفو وأعطاه عبدالناصر الجنسية

الخميس، 05 يناير 2023 10:00 ص

مروحش الغيط البامية شوكتنى..إنطلاق موسم حصاد البامية الشتوية بمزارع جبال الأقصر.. صاحب مزرعة بإسنا: نزرعها فى الشتاء بتركيبات تدفئة.. سعر الكيلو من الأرض يصل لـ20 جنيهاً.. ويدعو الشباب بضرورة غزو الصحراء .. صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:00 م

"البامية شوكتنى".. أجواء مبهجة خلال موسم حصاد البامية الشتوى بالأقصر (صور)

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:30 ص

أجواء حصاد البامية الشتوية للعام الثالث على التوالى بمزارع جبال الأقصر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة