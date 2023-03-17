اليوم السابع
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الإدمان.. كلمة السر فى وفاة فتاة بمقتبل العمر فى الأزبكية.. والنيابة تحقق

الجمعة، 17 مارس 2023 04:00 ص
الإدمان.. كلمة السر فى وفاة فتاة بمقتبل العمر فى الأزبكية.. والنيابة تحقق إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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جرعة مخدرات زائدة كانت سببا فى وفاة فتاة فى مقتبل العمر، حيث دأبت على تعاطى المواد المخدرة، ولم تدرى أنها ستكتب فصول النهاية لها.

 

ورغم تحذيرات المقربين للفتاة من خطورة تعاطيها هذه المواد المخدرة، إلا أنها لم تبالى بهذه النصائح حتى فقدت حياتها، وفقا لشهادة المقربين منها.

 

وفى تحرك قانونى لهذه الواقعة، طلبت نيابة الأزبكية، سرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية حول وفاة الفتاة لبيان سبب الوفاة الحقيقى، بعدما اشارت تقارير مبدئية إلى أن المخدرات هى السبب.

 

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارا من إحدى المستشفيات، بفيد بوصول فتاة متوفية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة فى العقد الثالث من العمر، وبإجراء الكشف الطبى الاولى تبين أن الوفاة نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة أدت إلى إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.

 


اعداد تقرير

الصفة التشريحية

وفاة فتاة

جرعة مخدرات

قسم الأزبكية



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