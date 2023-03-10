مصر صدرت فواكه وخضارا لروسيا بـ463 مليون دولار..واستوردت حبوبا بـ1.9 مليار

كتب ـ مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 544.1 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 449.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.7 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%.

أشار "الإحصاء"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.2 مليار دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.



أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 1. فواكه بقيمة 261.9 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 201.1 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 11.7 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.4 مليون دولار.

5. بذور وأثمار زيتية بقيمة 9.4 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.9 مليون دولار.

7. محضرات خضر بقيمة 6.9 مليون دولار.

8. ألبان بقيمة 5 ملايون دولار.

9. ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار.

10. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 2.4 مليون دولار.



أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022

1. حبوب بقيمة 1,9 مليار دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 374.7 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 339.5 مليون دولار.

4. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 252 مليون دولار.

5. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 164.1 مليون دولار.

6. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 96.9 مليون دولار.

7. كتب وصحف وصور بقيمة 60.8 مليون دولار.

8. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55.9 مليون دولار.

9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 45.9 مليون دولار.

10. قاطرات وعربات ومعدات سكك حديدية بقيمة 33.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13,4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 19,9%.