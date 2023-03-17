افتتاح مسجدين بمركز الواسطى شمال بنى سويف بتكلفة 6 ملايين جنيها

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، رئيس مركز ومدينة الواسطى لافتتاح مسجد الإيمان بعزبة سليمان وهبة بمجلس قروي إطواب وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 300متر وبتكلفة 2.5 مليون جنيها ، وذلك في حضور: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية ،النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ ، الشيخ عادل زكي مشهور مدير إدارة أوقاف الواسطي ، ونواب رئيس الوحدة المحلية ورئيس قرية أطواب وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والأوقاف، وأهالي قرية اطواب وعزبة سليمان وهبه.

كما شهد " اليوم" افتتاح مسجد الشيخ خليفة بقرية الميمون على مساحة 160 متراً بتكلفة 3.5 مليون جنيهاً ، حيث أقيمت شعائر الصلاة عقب افتتاح المسجد بحضور شريف ياسين نائب رئيس المدينة ومسؤولى الوحدة المحلية والأوقاف وجموع المواطنين من أهالي القرية.