افتتاح مسجدى النور والرحمة ببنى سويف بتكلفة 4 ملايين جنيها

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، رئيس مركز ومدينة الفشن لافتتاح مسجد النور عزبة عبد اللطيف يوسف التابع لقرية الجفادون، مجلس قروى دلهانس، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 320 مترا "بعد إحلاله وتجديده" وبتكلفة 2.5 مليون جنيها، وذلك في حضور محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، والشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله مدير أوقاف الفشن، وأشرف حمزاوى نائب رئيس المركز، وأيمن جامع رئيس مجلس قروي دلهانس، حيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف.

كما شهد " اليوم الجمعة" افتتاح مسجد الرحمة بقرية العجرة بالحيبة التابعة لمجلس قروي الفنت بعد إحلاله وتجديده على مساحة 140 متراً بتكلفة 1.4 مليون جنيهاً "جهود ذاتية" ، حيث أقيمت شعائر الصلاة عقب افتتاح المسجد بحضور مسؤولى الوحدة المحلية والأوقاف وجموع المواطنين من أهالي القرية.