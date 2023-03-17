اعرفى ساعات النوم المناسبة لطفلك في كل مرحلة عمرية

كتبت نهير عبد النبى

تحتار الأمهات في كيفية تنظيم نوم الطفل وما هي المدة المناسبة للنوم الصحى، وحسب ما ذكره موقع webmd يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه الطفل حسب عمره وصحته وبعض العوامل وهى:





-من عمر1-4 أسابيع: 15-16 ساعة في اليوم



عادة ما ينام الأطفال حديثو الولادة حوالي 15 إلى 18 ساعة في اليوم ، ولكن فقط في فترات قصيرة من ساعتين إلى أربع ساعات قد ينام الأطفال المبتسرين لفترة أطول ، في حين أن الأطفال الذين يعانون من مغص قد ينامون أقل.

نظرًا لأن الأطفال حديثي الولادة ليس لديهم بعد ساعة بيولوجية داخلية ، أو إيقاع الساعة البيولوجية ، فإن أنماط نومهم لا ترتبط بضوء النهار ودورات الليل في الواقع ، لا يميلون إلى أن يكون لديهم الكثير من الأنماط على الإطلاق.

-من عمر 1-4 أشهر: 14-15 ساعة يوميًا



في عمر 6 أسابيع ، يبدأ طفلك في الاستقرار قليلاً ، وقد تلاحظين ظهور أنماط نوم أكثر انتظامًا. تمتد فترات النوم الأطول من أربع إلى ست ساعات وتميل الآن إلى الحدوث بشكل أكثر انتظامًا في المساء. ينتهي الارتباك بين النهار والليل.

-من عمر 4 إلى 12 شهرًا: من 14 إلى 15 ساعة يوميًا

في حين أن ما يصل إلى 15 ساعة هو الوضع المثالي ، فإن معظم الأطفال حتى سن 11 شهرًا ينامون حوالي 12 ساعة فقط. يعد إنشاء عادات نوم صحية هدفًا أساسيًا خلال هذه الفترة ، حيث أصبح طفلك الآن أكثر اجتماعية ، وأنماط نومه تشبه إلى حد كبير البالغين.

عادةً ما يحصل الأطفال على ثلاث قيلولات وتنخفض إلى اثنتين في حوالي ستة أشهر من العمر ، وفي ذلك الوقت (أو قبل ذلك) يكونون قادرين جسديًا على النوم طوال الليل وعادةً ما يحدث إنشاء قيلولة منتظمة في الجزء الأخير من هذا الإطار الزمني ، حيث تنضج الإيقاعات البيولوجية.

و عادة ما تبدأ غفوة منتصف الصباح في الساعة 9 صباحًا وتستمر حوالي ساعة تبدأ قيلولة الظهيرة المبكرة بين الظهر والساعة 2 ظهرًا وتستمر لمدة ساعة أو ساعتين، ويمكن أن تبدأ القيلولة في وقت متأخر بعد الظهر في أي مكان من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً وعادة ما تختلف في الطول.

-من عمر1-3 سنوات: 12 - 14 ساعة في اليوم



عندما يتخطى طفلك السنة الأولى ويبلغ من العمر 18-21 شهرًا ، فمن المحتمل أن يفقد غفوته الصباحية وبداية المساء ويغفو مرة واحدة فقط في اليوم بينما يحتاج الأطفال الصغار إلى ما يصل إلى 14 ساعة من النوم يوميًا ، فإنهم عادةً ما يحصلون على حوالي 10 ساعات فقط.

لا يزال معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 شهرًا بحاجة إلى قيلولة واحدة يوميًا ، والتي قد تتراوح مدتها من ساعة إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة يذهبون عادة إلى الفراش بين الساعة 7 مساءً و 9 مساءً ويستيقظون بين الساعة 6 صباحًا و 8 صباحًا

-من عمر 3-6 سنوات: 10-12 ساعة يوميًا



عادة ما ينام الأطفال في هذا العمر بين الساعة 7 مساءً و 9 مساءً ويستيقظون حوالي الساعة 6 صباحًا و 8 صباحًا ، تمامًا كما كانوا يفعلون عندما كانوا أصغر سناً في سن 3 ، لا يزال معظم الأطفال يأخذون قيلولة ، بينما في سن الخامسة ، لا يكون معظمهم كذلك، تصبح القيلولة تدريجيًا أقصر أيضًا لا تظهر مشاكل النوم الجديدة عادة بعد سن 3 سنوات.





-من عمر7-12 سنة: 10-11 ساعة في اليوم



في هذه الأعمار ، مع الأنشطة الاجتماعية والمدرسية والعائلية ، تصبح أوقات النوم تدريجيًا متأخرة ومتأخرة ، حيث ينام معظم الأطفال في سن 12 عامًا في حوالي الساعة 9 مساءً ، لا يزال هناك مجموعة كبيرة من أوقات النوم ، من 7:30 إلى 10 مساءً ، وكذلك إجمالي أوقات النوم ، من 9 إلى 12 ساعة ، على الرغم من أن المتوسط ​​حوالي 9 ساعات فقط.





-من عمر12-18 سنة: 8 - 9 ساعات في اليوم



تظل احتياجات النوم حيوية لصحة المراهقين ورفاهيتهم كما كانت عندما كانوا أصغر سناً. اتضح أن العديد من المراهقين قد يحتاجون في الواقع إلى مزيد من النوم مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك ، تتآمر الضغوط الاجتماعية للعديد من المراهقين ضد الحصول على كمية ونوعية النوم المناسبة.