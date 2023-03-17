اليوم السابع
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إضراب شامل يعم "جنين" حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلى على المدينة

الجمعة، 17 مارس 2023 09:17 ص
إضراب شامل يعم "جنين" حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلى على المدينة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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عم الإضراب الشامل، اليوم الجمعة، محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا فى العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين أمس الخميس.

وقال أمين سر إقليم حركة "فتح" فى جنين عطا أبو ارميلة،  لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الإضراب الشامل عم المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية، التي اقتحمت مدينة جنين عصر أمس، وهم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما).

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 20 أخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بحسب سكاى نيوز عربية.

وبحسب شهود عيان فإن قوة خاصة إسرائيلية اطلقت النار بشكل مباشر على فلسطينيين اثنين فى مخيم جنين ما أدى إلى استشهادهما على الفور، فى وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تم تصفيه فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار فى جنين.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات أمنية إسرائيلية تنفذ نشاطا عسكريا فى مخيم جنين.

 


قوات الاحتلال

فلسطين

جنين

مدينه جنين

العدوان الاسرائيلى على جنين



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