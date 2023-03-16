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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بمخيم جنين إلى 4 وإصابة 20 آخرين

الخميس، 16 مارس 2023 04:49 م
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بمخيم جنين إلى 4 وإصابة 20 آخرين قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 20 أخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بحسب سكاى نيوز عربية.

وبحسب شهود عيان فإن قوة خاصة إسرائيلية اطلقت النار بشكل مباشر على فلسطينيين اثنين فى مخيم جنين ما أدى إلى استشهادهما على الفور، فى وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تم تصفيه فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار فى جنين.

 

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات أمنية إسرائيلية تنفذ نشاطا عسكريا فى مخيم جنين.

 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية أسماء شهداء جنين وهم:" نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم".


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

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جنين



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