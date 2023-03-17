إصابة لص بطلق نارى وضبط آخرين أثناء محاولة سرقة حضانة مرور المحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيب لص بطلق ناري بالساق اليمنى، فيما تم ضبط 2 آخرين أثناء محاولة المتهمين سرقة حضانة السيارات التابعة لقسم مرور المحلة، بمنطقة الوزارية ثان المحلة، وتم نقل المتهم للمستشفي العام وتسليم المتهمين لقسم شرطة ثان المحلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ من قوة تأمين حضانة السيارات التابعة لقسم مرور المحلة بتمكنهم من ضبط 3 لصوص بعد تسللهم للحضانة بقصد السرقة، حيث اطلق رجال تأمين الحضانة الرصاص لاستيقاف المتهمين واصيب أحدهم ويدعي " ع.م.ن" 25 سنة، مقيم منطقة سكة زفتى ثان المحلة بطلق ناري بالساق فتحة دخول وخروج.

تم تسليم المتهمين للشرطة ونقل المتهم الثالث المصاب للمستشفي بسيارة إسعاف تحت حراسة أمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.