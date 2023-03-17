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إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بدار السلام

الجمعة، 17 مارس 2023 07:46 م
إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بدار السلام كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية. تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى دار السلام، بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن، وتبين من خلال المعاينة أن وراء الحادث زوجها عامل بسبب خلافات زوجية.
 
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأرشد عن سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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