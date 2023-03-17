أخبار مصر.. الإسكان: طرح وحدات جاهزة للتسليم ضمن "سكن كل المصريين 4" بـ6 محافظات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية.

وأضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من هذا الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة أنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء. الحكومة تنفى تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة مع تطبيق التوقيت الصيفى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة، تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير المالية: حريصون على دعم زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر؛ للاستفادة مما تُوفره الدولة من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفى ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.

جاء ذك على خلال لقاء وديا بين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره السعودى محمد الجدعان، على هامش ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، فى إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على نحو يتسق مع قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ووسط سيناء ومدت القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بالمنيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث إنهيار منزل، بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى.

تلقيت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنهيار منزل بقرية منشأة دعبس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى كما أصيب 2أخرين باصابات متنوعه

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.

قرعة دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصطدم بـ تشيلسى فى ربع النهائى

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فريق ريال مدريد في مواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، خلال القرعة المقامة حاليا في مقر "يويفا"، بمدينة نيون سويسرا للموسم الجاري 2022-2023.

وفاز ريال مدريد ذهابا على ليفربول في دور الـ16 5-2 وكرر ريال مدريد فوزه مرة أخرى على ليفربول بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي، لتكون النتيجة 6-2 مجموع المواجهتين.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وتأهل 8 أندية إلي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد إسدال الستار على منافسات دور الـ16، وهم ريال مدريد حامل اللقب، بايرن ميونخ، ميلان وانتر ونابولي، بنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.