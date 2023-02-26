اليوم السابع
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الاستثمارات السعودية فى مصر تسجل 491 مليون دولار العام المالى 2021/2022

الأحد، 26 فبراير 2023 03:00 ص
الاستثمارات السعودية فى مصر تسجل 491 مليون دولار العام المالى 2021/2022 الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بينما كانت نحو  325.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق له 2020 /2021 بنسبة زيادة بلغت 51.1%.
 
وكانت بيانات الجهاز أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت19.1%. 
 
ويعود ارتفاع التبادل التجاري إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية للسعودية لمستوى 2.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5%. 
 
وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل  5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.
 
 

السعودية

مصر

الاستثمار

التجارة



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