3 وزراء يشهدون افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، افتتاح فاعليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران، احتفالًا بمرور 40 عاماً على إنشائها، والتى تستمر على مدار يومى 16 و17 مارس 2023.

حضر المؤتمر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخدمات الطبية، والدكتور مجدى جمعة أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب القصر العينى والمشرف علي قسم القلب والصدر بمستشفى مصر للطيران، والدكتور حسام حسنى محمود أستاذ الصدر بكلية القصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والصحة والتعليم العالى والخبراء والمتخصصين والاستشاريين فى جميع التخصصات الطبية.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذى تعقده مستشفى مصر للطيران فى إطار بحث المستجدات العلمية في مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي.

وفى كلمته التى ألقاها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني خلال الافتتاح قدم الشكر لجميع العاملين والأطقم الطبية بمستشفي مصر للطيران علي ما يقدموه من مجهودات كبيرة لتقديم سبل الرعاية الصحية لجميع المرضى بمنتهى الاخلاص والتفاني والتضحية، مؤكدًا أن هذا الصرح الطبي الكبير يقدم خدماته الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى وغيرهم من العملاء من خارج القطاع، مضيفًا أن وزارة الطيران تتبنى رؤية طموحة لتقديم أفضل جودة من الخدمات لعملائها وتهتم برفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه وتأهيله على أعلى المستويات في مختلف المجالات والتخصصات وتطبيق أعلى المعايير العالمية في كافة مواقع العمل، كما تسعي دائمًا بالحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وفى كلمته، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بمستشفي مصر للطيران بما لديها من امكانيات واعتمادات دولية جعلها في الصفوف الأمامية للمستشفيات المتميزة وبحجم التطوير الذى شهدته المستشفى وبجودة الخدمات الصحيه والعلاجية المقدمة مما جعلها إضافة كبير للمنظومة الصحية في مصر، وأكد على أن التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة فى الدولة هما الأساس الداعم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الكامل، مشيدا بالجهود التى تبذلها المستشفى في ملف السياحة العلاجية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن سعادته بدعوته لحضور الاحتفال بمرور 40 عام على إنشاء مستشفى مصر للطيران، كما ثمن على الدور الفعال التى قامت به المستشفى أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن المؤتمر يعد إنطلافة لإكتساب المهارات والمعرفة في ظل التطورات العالمية والإسهامات التكنولوجية، حيث يعد التعليم العالي والبحث العلمي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق إستراتيجية الصحة، كما أشاد بدور مستشفي مصرللطيران في التعاون المثمر لدعم القطاع الطبي كجزء اساسي من المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبيه على عراقة مستشفي مصر للطيران والتى امتدت على مدار اربع عقود ظهرت خلالها معادن الرجال وحرصهم الدؤوب على رفع مكانة واسم الشركة بشكل عام ومستشفي مصر للطيران بشكل خاص، موضحاً أن المستشفى تسعى دائماً إلى تسخير كافة إمكانياتها لتقديم خدمات صحية عالية المستوى تتماشى مع تحقيق رؤية مستقبلية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.

وأضاف صلاح أن مستشفى مصر للطيران تسعى إلى رفع كفاءة العنصر البشري من الأطقم الطبية والتمريض من خلال حضورهم لدورات تدريبية، وكذلك أستضافة خبراء في كافة المجالات الطبية المختلفة من أجل تبادل الخبرات للإستفادة بكل ما هو جديد في جميع التخصصات.

كما قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عرض توضيحي عن التاريخ الطبى والمهني لمستشفى مصر للطيران على مدار 40 عام، وتابع المتيني أن المستشفى شهدت عمليات تطوير وتحديث في البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الطبيه المقدمة للمرضى، مؤكدًا على الخبرات الطبية والمهنية التى تتمتع بها المستشفى على أعلي مستوي من الكفاءة.

وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم رؤساء مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران ورؤساء قطاعات المستشفى السابقين تقديرا لجهودهم المشرفة خلال فترة رئاستهم لهذا الصرح الطبي الكبير.