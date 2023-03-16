وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتابع البرنامج التدريبى "ابدأ مستقبلك" لـ13 مدرسة.. صور

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شارك اليوم بمركز مصادر التعلم بمدرسة علي عبد الشكور تعليم أساسي، وقاعة التنمية المهنية بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، 91 معلما من 13 مدرسة إعدادى بالإدارات التعليمية فى تخصصات (الصحافة - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعى - المجال الزراعى - اللغة العربية)، مؤكداً أن حملة "ابدأ مستقبلك" منبثقة عن مشروع رواد 2030 التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم اختيار مدرسة من كل إدارة تعليمية بدائرة المحافظة بهدف توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها واثرائها ودعم ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادي فى الأجيال الجديدة وإكسابهم المهارات المتعلقة به توليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للوطن.

وشارك فى فعاليات التدريب اليوم، ياسمين فكرى منسق حملة ابدأ مستقبلك بمشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، وحسين محمود على مدير الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، ونرمين زناتى، مدير إدارة الخطة والتنظيم بالتعليم الإعدادى بديوان عام الوزارة، ورحاب رشاد سالم، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، بحضور عبد العزيز أبو موته، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وعصام سعيد بالتعليم الإعدادي و حازم القصاص بالتعليم الاعدادي، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

وعلى جانب آخر، تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة بلطيم التجارية المشتركة التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، بالفترة المسائية ،متضمنه الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية ، رافقه السيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

كما تفقد مدرسة الرميلي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فوه التعليمية، مقررا احالة مدير المدرسة للشئون القانونية لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الرابع لتدريبات التأهيل التربوي للمعلمين الجدد تخصص معلم فصل ومعلم رياض الأطفال بقاعات التدريب التابعة لإدارة بلطيم التعليمية.



جانب من تدريب المعلمين الجدد بكفر الشيخ



وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي ابدأ مستقبلك ل ذ3 مدرسة



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الفصول



