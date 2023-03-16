وكيل "تعليم الغربية" يشهد عرض "أنت أقوى من المخدرات" بمسرح 23 يوليو بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شهد اليوم الخميس، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العرض المسرحى "أقوى من المخدرات"، بطولة الفنان النجم سامح حسين، وكوكبة من الفنانين الشبان، والذى أقيم على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، بحضور مديرا عموم إدارتى شرق وغرب المحلة الكبرى، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحلة.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذا العرض المسرحي المتميز، جاء بدعوة كريمة من الدكتور محافظ الغربية، وبإشراف المكتب الفنى للمحافظ، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، لطلاب مدارس التعليم العام بمراحلة الثلاث ، ومدارس التعليم الفني، بإدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، بهدف التوعية والتثقيف، من خلال الأعمال الفنية المسرحية الهادفة لمواجهة أخطار المخدرات والإدمان.

وبعد الانتهاء من العرض المسرحي، قدم صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات استمارة استبيان لجميع الحضور، والطلاب المستهدفين من العرض، لبيان مدى الاستفادة من العرض المسرحي في التصدي لمواجهة خطر الإدمان والمخدرات الذي يهدد المجتمع، ثم قام الحضور والطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع الفنان سامح حسين، ونجوم العرض المسرحي المتميز.