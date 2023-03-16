اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم الغربية" يشهد عرض "أنت أقوى من المخدرات" بمسرح 23 يوليو بالمحلة

الخميس، 16 مارس 2023 07:36 م
وكيل "تعليم الغربية" يشهد عرض "أنت أقوى من المخدرات" بمسرح 23 يوليو بالمحلة العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اليوم الخميس، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العرض المسرحى "أقوى من المخدرات"، بطولة الفنان النجم سامح حسين، وكوكبة من الفنانين الشبان، والذى أقيم على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، بحضور مديرا عموم إدارتى شرق وغرب المحلة الكبرى، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحلة.
 
وأكد وكيل الوزارة، أن هذا العرض المسرحي المتميز، جاء بدعوة كريمة من الدكتور محافظ الغربية، وبإشراف المكتب الفنى للمحافظ، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، لطلاب مدارس التعليم العام بمراحلة الثلاث ، ومدارس التعليم الفني، بإدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، بهدف التوعية والتثقيف، من خلال الأعمال الفنية المسرحية الهادفة لمواجهة أخطار المخدرات والإدمان.
 
وبعد الانتهاء من العرض المسرحي، قدم صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات استمارة استبيان لجميع الحضور، والطلاب المستهدفين من العرض، لبيان مدى الاستفادة من العرض المسرحي في التصدي لمواجهة خطر الإدمان والمخدرات الذي يهدد المجتمع، ثم قام الحضور والطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع الفنان سامح حسين، ونجوم العرض المسرحي المتميز.
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (1)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (2)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (3)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (4)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (5)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (6)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (7)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (8)
 
 
العرض المسرحى أنت أقوى من المخدرات (9)
 
 

اخبار عاجلة

تعليم الغربية

وكيل وزارة التعليم بالغربية

لا للمخدرات

بالفن نقدر نغير



الموضوعات المتعلقة

محاضرة توعوية بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:19 م

أبناء المناطق المطورة يشاركون فى دوري "أنت أقوى من المخدرات".. فيديو

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:38 ص

نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح.. جذابة ومبتكرة ولخصت رحلة تعاطى المخدرات.. ومناسبة لكل الفئات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:07 م

محمد السعدى: حملة أنت أقوى من المخدرات تستهدف حماية الشباب من الإدمان

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة