وزير التنمية المحلية يهنئ محافظة بورسعيد لحصد جائزتين بمسابقة التميز الحكومى

بورسعيد - محمد عزام

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لفوز المحافظة بجائزتين فى مسابقة التميز الحكومى التى تتضمن فئة جوائز التميز الفردى المؤسسى.

وحصل المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة وذلك برئاسة المهندسة رشا أبو المعاطى شريف على المركز الأول فى المراكز التكنولوجية، كما حصدت المحافظة أيضًا المركز الأول لجائزة أفضل مكتب تموين بالمركز النموذجى المطور ببورسعيد برئاسة أمانى مسعد مسعد صقر شاهين للعام الثانى على التوالى على مستوى الجمهورية.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على تهانيه القلبية، وأكد أن ما تشهده المحافظات حاليا من تنمية تأتى نتيجة للجهود المثمرة والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية، وحرصه على متابعة كافة القطاعات داخل المحافظات لإحداث التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية فى جميع المحافظات.

وأثنى محافظ بورسعيد، على الدعم المتواصل المقدم من وزارة التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد فى كافة المجالات.