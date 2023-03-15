محافظ الدقهلية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة مصر للتميز الحكومى

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الفائزين بالمركز الأول والثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة مصر للتميز الحكومى، وهما مركزى المنصورة وأجا، حيث حصل مركز المنصورة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ومركز ومدينة أجا على المركز الثانى، كما كرم المحافظ ممثلى مكتب توثيق شهر عقارى دكرنس لحصولهم على المركز الثالث كمكتب توثيق.

وقال محافظ الدقهلية: أبعث برسالة شكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لجائزة التميز الحكومى، لأنه الداعم الأول لكافة أجهزة الدولة من أجل تطوير العمل المؤسسى داخل هذه الأجهزة، فى إطار بنائه للجمهورية الجديدة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة، مما كان له الأثر البالغ فى تحقيق أهدافها المرجوة على مستوى الدولة المصرية.

وأضاف المحافظ: سعادتى بالغة لفوز مركزين من الدقهلية بالمركز الأول والثانى، وهذا يعد فخرا للمحافظة بأكملها وللجهاز التنفيذى بالمحافظة، مؤكدًا أن تحقيق الفوز والتميز أمر صعب لكن الحفاظ عليهم أصعب بكثير، متمنيا للدقهلية الحصول على المراكز الثلاثة العام القادم.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها الكبيرة فى هذه المسابقة على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وكرم محافظ الدقهلية رؤساء مركزى المنصورة وأجا الفائزين والفريق المعاون لهم، حيث كرم الدكتورة رحاب المزين، رئيس مركز المنصوره السابق ورئيس مركز ومدينة طلخا حاليا، وحاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا.

كما تم تكريم الفريق العمل المعاون بمركز المنصورة وهم أحمد حجازى، نائب رئيس مركز المنصورة، وشرين السعيد، سكرتير عام مركز المنصورة، وناجى صبرى، إدارة التنمية البشرية، ورفعت عوض، باحث قانونى، وشاهنده عبدالهادى، باحث شئون عاملين، وعلياء رضا، أخصائى تشغيل حاسب آلى.

وكرم "مختار" فريق العمل المعاون بمركز ومدينة أجا، وهم سميرة الدومانى، سكرتير عام أجا، وياسر العشرى، وولاء بدوى، مدير المركز التكنولوجى، ونرمين السباعى، مشرف بالمركز التكنولوجى، ونرمين زاهر، مشرف بالمركز التكنولوجى، وخالد حمزة، وعماد أبو حماد.

وشمل التكريم مسئولى مكتب توثيق شهر عقارى دكرنس، لحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية كمكتب توثيق، وهم الدكتور سمير فاروق، مدير مكتب التوثيق، وهاجر الشبراوى، عضو فنى باحث قانونى، وشيماء رضوان، دعم فنى.