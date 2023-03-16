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وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان اليوم مجمع العيادات الخارجية بأبو الريش

الخميس، 16 مارس 2023 09:00 ص
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان اليوم مجمع العيادات الخارجية بأبو الريش جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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يفتتح اليوم الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مشروع مبنى مجمع العيادات الخارجية الجديدة خلف مستشفى أبو الريش الياباني، ويأتى الافتتاح ضمن عمليات الإنشاء والتطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
 
 
وكان افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
 
 
واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حول مشروعات التطوير الجاري تنفيذها حاليا بمستشفيات المعهد القومي للأورام، سواء في المستشفى الجنوبي للمعهد  او المبنى الرئيس، والتطوير الذي تشهده مستشفى الثدي بالتجمع الأول لزيادة طاقتها الاستيعابية 100%، بالإضافة إلى إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي يتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج جميع أنواع الأورام وجميع الأعمار، وتم قطع شوط كبير فيه ليتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.
 
 
وخلال كلمته، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الافتتاح اليوم يظهر النجاح في التحديات التي تواجهها المنظومة الطبية، ويبين حجم الأعمال والتطوير التي تمت وتستمر في علاج مرضى الأورام لمواكبة الزيادة المستمرة فى حجم المرضى المصابين بالأروام سواء الكبار أو الأطفال.
 

 


جامعة القاهرة

مستشفى أبو الريش اليابانى

اخبار مصر

التعليم العالى

محمد الخشت



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