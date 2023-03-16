وزيرة التضامن: عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة

كتبت مرام محمد - تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، تم انتقاء 133 منهن بشكل نهائي بعد انطباق الشروط عليهن، وهى ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

وأشارت إلى أن بالنسبة للأم الكافلة لأحد الأطفال "كريمى النسب" فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج "الأنسة" أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب، الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأوضحت أن فيما يتعلق بالأم البديلة بأحد دور الرعاية، وهي الأم التى قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمى النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد استلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة فى التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمى مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.

وأشارت إلى أن بالنسبة للأم التى لديها أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة "التمكين الاقتصادي"، فهى الأم التى قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.