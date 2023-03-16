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وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد 3 برصاص الاحتلال فى جنين

الخميس، 16 مارس 2023 04:12 م
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد 3 برصاص الاحتلال فى جنين جيش الاحتلال الاسرائيلى يقتحم جنين
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين شمالى الضفة الغربية.

 

وقالت مصادر فلسطينية محلية عن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت فلسطينيين اثنين فى مخيم جنين شمالى الضفة الغربية.

 

وبحسب شهود عيان فإن قوة خاصة إسرائيلية اطلقت النار بشكل مباشر على فلسطينيين اثنين فى مخيم جنين ما أدى إلى استشهادهما على الفور، فى وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تم تصفيه فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار فى جنين.

 

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات أمنية إسرائيلية تنفذ نشاطا عسكريا فى مخيم جنين.

 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية أسماء شهداء جنين وهم:" نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم".


الصحه الفلسطينيه

اخبار فلسطين

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