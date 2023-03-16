نفحات شهر الخير.. قمص من الغربية يتبرع بـ 25 صك إطعام لإدارة أوقاف زفتى

وقال الشيخ سيد آبو عسل مدير إدارة زفتي أن هذة هي المشاركة الثالثة للعام الثاني علي التوالي للقمص تيموثاوس، حيث كانت المشاركة في العام الماضي بصكوك الإطعام وبعدها بشهرين بصكوك الأضاحي، موضحًا أن الوطن واحد والدين للجميع ولابد من روح المشاركة بين الجميع، موجهًا الشكر للكنيسة علي التهنئة الجميلة ومشاركتها اليوم.

وقال القمص تيموثاوس راعى كنيسة أبى سيفين لـ"اليوم السابع"، إنه دائما يوجد ترابط ومحبة بين أبناء الكنيسة وأخواتنا المسلمين ونعد جميعنا نسيج واحد تحت راية الجمهورية الجديدة، مضيفًا قمت بالذهاب للعام الثاني علي التوالي إلى إدارة أوقاف زفتى لعقد لقاء مع الشيخ سيد أبو عسل مدير إدارة الاوقاف، وتبرعت ب 25 صك إطعام".