وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس زفتى ويرصد عددا من المخالفات

الغربية عادل ضرة

توجهت لجان المتابعة لبيان انضباط وسير العملية التعليمية بإدارة زفتى التعليمية ، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية والإدارية، والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، والوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات داخل مدارس المحافظة.

وقام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة مدارس الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية المشتركة، ومدرسة د. رمزي الشاعر للتعليم الأساسي، ومدرسة اللواء العزب محمود سعد الإعدادية والثانوية للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدارس.

في بداية الزيارة، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة اللواء العزب محمود سعد الإعدادية والثانوية، حيث تم رصد عدد من السلبيات داخل المدرسة، والتي تمت إزالتها أثناء المتابعة، وخلال متابعته لمعمل العلوم، وجه بضرورة حفظ كراتين التجارب في مكان آمن.

وتابع أعمال الكنترول الداخلي للمدرسة، موجهاً بضرورة وضع مظاريف الأسئلة بحجرة مؤمنة وبها كاميرات، وخلال متابعة سير العمل به، أكد على عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، والالتزام بالتعليمات العامة للامتحانات، والالتزام بالتعليمات الأمنية، وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل الكنترول، مشدداً على إصلاح خط الحريق بالمدرسة.

و توجه "حسن" لمدرسة د. رمزي الشاعر للتعليم الأساسي، حيث تفقد حجرة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة الاستعداد الجيد لأعمال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، وتجهيز الشيت الالكتروني والشيت الورقي، ورصد أعمال السنة، ومراعاة الدقة في الرصد، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، ومراعاة تنفيذ التعليمات العامة للامتحانات، وضرورة مراعاة تأمين الكنترول بوسائل الأمن والسلامة، مشدداً على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة داخل مدرسة الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية المشتركة، حيث شدد على مراعاة التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ووجه بضرورة تنظيم حجرة الراك، وتأمين الوصلات الكهربائية وتنظيمها داخله، مشدداً على تنظيم اللجان، والالتزام بالتعليمات العامة للامتحانات.

من ناحية أخرى، قام صبري الدسوقي، وكيل المديرية، بمتابعة مدرسة الشهيد طيار أحمد على قشطة الإعدادية، ومدرسة الصفا والمروة الخاصة، ومدرسة مسجد وصيف الثانوية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

كما قام فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، بمتابعة المدارس الفنية بإدارة زفتى التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس زفتى الصناعية بنات، وزفتى الفنية المتقدمة التجارية، وزفتى الميكانيكية الصناعية بنين، والشهيد عبد الحميد عامر التجارية.

كما قامت الدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي والمجموعة المرافقة، بمتابعة مدارس إدارة زفتى التعليمية، حيث قامت اللجنة بمتابعة مدارس نهطاي الإعدادية الجديدة، الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي، الشهيد عبد الحميد عبد الجواد غيط الابتدائية، الشهيد أحمد نبيل عمارة الثانوية.