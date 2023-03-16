نصائح لحماية طفلك من الحساسية فى فصل الربيع

كتبت فاطمة ياسر

خلال فصل الربيع تزداد فرص الإصابة ب الحساسية الصدرية وأمراض أخرى نتيجة لزيادة الأتربة وحبوب اللقاح، وهناك العديد من الأمراض التي يصبح الطفل خلال فصل الربيع عرضة لها، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “health”.

- الرمد :

يعرض الطفل لبعض الأعراض المزعجة، وعلى رأسها ضبابية الرؤية وتشوشها، احمرار العين وتورمها، وخروج بعض الإفرازات من العين، ولذا على الأم تعليم طفلها تجنب لمس العين، والحرص على نظافتها بشكل دائم، مع استخدام كمادات المياه الباردة، والحصول على القسط الكافي من النوم لإراحة العين.

- الأمراض الجلدية:

ومنها الإكزيما والجديري المائي، وهذه الأمراض يمكن أن يصاب بعض الأطفال بالأكزيما في فصل الربيع، نتيجة التعرض للأتربة وحبوب اللقاح، ومن ثم المعاناة من بعض الأعراض التي تشمل احمرار الجلد والبشرة، ألم الجلد، الشعور بفوران في الجسم، الرغبة في الحكة، الطفح الجلدي، فضلًا عن المعاناة من الأرق، كما يعتبر الجديري المائي من الأمراض الجلدية المنتشرة بين الأطفال في فصل الربيع، حيث ينتقل الفيروس المسبب للمرض عن طريق الهواء، السعال، التنفس، العطس.

- أمراض الجهاز التنفسي:

قد يتعرض بعض الأطفال للإصابة بالأنفلونزا نتيجة التقلبات الجوية التي تحدث في تلك الفترة، والتعرض للأتربة وحبوب اللقاح، ما يؤثر على الحالة الصحية للجهاز التنفسي، والعين .

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح التي تساعد في وقاية الأطفال من أمراض الربيع، ومنها:

- اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية المناعة.

- الحرص على النظافة الشخصية.

- تهوية المنزل جيدا.

- التخفيف التدريجي للملابس.

- تجنب الخروج من المنازل أثناء التقلبات الجوية.

- الحرص على تنظيف المنزل ومحتوياته بشكل دوري.