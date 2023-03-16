نائب محافظ سوهاج يتابع ملف شكاوى وطلبات الأهالى مع إدارة خدمة المواطنين

سوهاج – عمرو خلف

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، والغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفريق مبادرة "صوتك مسموع"، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وفريق مبادرة "صوتك مسموع"، والبوابة الإلكترونية، بديوان عام المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع مؤشرات ومعدلات أداء العمل خلال الفترة الماضية للتقييم والوقوف على نسب الانجاز وتلافي معوقات العمل، موجها الشكر لأعضاء إدارة خدمة المواطنين، على الجهد المبذول وتحقيق نسب متقدمة في الاستجابة للمواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهرى يناير وفبراير .

واستمع "القاضي" إلى مقترحات الأعضاء لتطوير العمل بالغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المواطنين حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وفريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، موجها بالاستعانة بالكفاءات وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها برصد جميع الشكاوى بقرى " حياة كريمة "، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على استمرار العمل في متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والحفاظ على نسب الأداء المتميزة.