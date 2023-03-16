إصابة 4 فى حادث تصادم بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج

شهدت المنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ودراجة بخارية دائرة قسم الكوثر عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة بخارية ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر وجود مصادمة ومصابين بالمنطقة الصناعيه الثانية دائرة قسم الكوثر، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " قيادة المدعو رفعت خ ا ا 44 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم أختلت عجلة القيادة بيده ، وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو محمد ع ح 20 سنة طالب ويقيم دائرة مركز أخميم نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " بكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم " ، وإصابة قائد الدراجة البخارية " باشتباه ما بعد الأرتجاج وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسري، وإصابة محمد ك م ر 20 سنة طالب " بأشتباه نزيف بالمخ "، وإصابة حسن ك ث و 20 سنة طالب " بأشتباه ما بعد الأرتجاج وكدمات بالوجه والكتف الأيمن ويقيمان بذات الناحية " من مستقلي الدراجة البخارية.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المصابين أيدوا مضمون ما جاء بالتحريات تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.