اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 07:46 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين وسيارة بالشرقية

الخميس، 16 مارس 2023 06:28 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين وسيارة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة نصف نقل في طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بووقع حادث تصادم في طريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام مصنع المكرونة.
 
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، وسيارة نصف نقل أمام مصنع المكرونة في طريق بلبيس - العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، أصيبوا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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