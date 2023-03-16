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مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

الخميس، 16 مارس 2023 09:53 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة بها فى مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 
 
تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا يفيد مصرع سيدة بمنطقة مدينة بدر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت سيدة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها، وتم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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