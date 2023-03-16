اليوم السابع
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مدير مستشفيات جامعة القاهرة: مبنى العيادات بأبو الريش قلعة طبية عالمية

الخميس، 16 مارس 2023 02:43 م
مدير مستشفيات جامعة القاهرة: مبنى العيادات بأبو الريش قلعة طبية عالمية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، إن بإفتتاح أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى يؤكد أننا أمام قلعة طبية جديدة لعلاج الأطفال حيث يعـد قسم طب الأطفال من أكـبر أقسام الأطفال على مسـتوى العالم والذي يضم أكبر عدد من الآسرة وكذلك يعمل بــه أكبر قوة  بشرية من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وأنها ملاذ آمن لأطفال مصر وإضافة جديدة حيث تقدم خدمات متوافقة مع أحدث المعاييرالعالمية فى التصميمات وتم دراسة لوضع مسارات المرضى المترددين على العيادات تم مراعاه وضع الاكواد الدولية فى البناء وكذا أكواد الرعاية الصحية .

 

وأضاف الدكتور حسام صلاح، أنه انطلاقا من الالتزام بالتحولالرقمي فى المنظومة الصحية وأنها ستكون من أوائل القطاعات التى يستحدث فيها هذا المنظومة والخاصة بقطاع  العيادات الخارجية بالإضافة الى ذلك تم استخدام إحدث الأجهزة فى هذا الشأن وتم إنشاء معمل متخصص به وقسم الأشعة والفحوصات الدقيقة فى أمراض المخ والأعصاب مع العلم أن مستشفي الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة يبلغ إجماليالمرضى المترددين عليها يتراوح مابين. ( 2) مليون مريض سنويا والمحجوزين بها بنحو 27006 مرضى سنويا، حيث إن المترددين على العيادات الخارجية (13205) سنويا، ومن المتوقع أن نزيد نسب حجم المستشفى الحالي بنسبة تزيد عن 50 % كمرحلة أولى، ونتطلع أن نضاعف الأعداد بالعيادات الخارجية وسنبدأ تدريجيًا بالفتح حتى نصل إلى عيادات مسائية، وسنبدأ بتشغيل المواعيد الاعتيادية الصباحية، وبيان خطة مستقبلية على أن تعمل العيادات بالفترة المسائية لمواكبة الأعداد المتزايدة على المستشفيات، متطلعين للحصول على أكبر عدد من المرضى ووضع آليات وسياسات تخدم الزيادة المحتملة من المرضى لاستكمال مسيرة العطاء فى الخدمات العلاجية مع مراعاة المقاييس والأكواد الطبية العالمية.

 

وتابع المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة: "ملتزمون دائما بتقديم أفضل رعاية ممكنة لأطفالنا بكل ما تحملة الكلمة من معنى وغايتنا هى المريض أولاً مستقبل مشرق وحياة أفضل وأصح لأبنائنا، ونعمل معاً للحفاظ على صحة وحياة أطفالنا وتوفير كل متطلبات الرعاية الطبية المتميزة لهم مجاناً ، وترسيخ مفهوم الريادة فى طب الآطفال".

 

يقام على مساحة 567 مترًا مربعًا، ويضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية وهي عيادات العلاج الطبيعي، والعلاج المائي، والعلاج الطبيعي بالأجهزة، وحساسية وصدرية، وأمراض كولاجينية ومناعة، ورسم العضلات، ورسم المخ، وأمراض عصبية، ومتابعة ما بعد حجز الرعاية المركزة والتمثيل الغذائي، والموجات الصوتية على القلب، والقلب، ومتابعة ما بعد جراحة القلب، وقسطرة القلب، وتنظيم ضربات القلب، وحمى روماتزمية، ورسم القلب، والكبد، والوراثة


التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

مستشفى ابو الريش

محمد الخشت

حسام صلاح

جامعة القاهرة



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