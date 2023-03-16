مديرية الطب البيطرى بقنا تضبط طن أسماك فاسدة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن مديرية الطب البيطري نجحت في ضبط طن أسماك قشر بياض، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي السلع المعروضة بالأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح الداودي، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، و إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم، مشيدا بدور الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.