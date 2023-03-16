اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية على مستوى الجمهورية

الخميس، 16 مارس 2023 02:59 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية على مستوى الجمهورية هدى مصطفى الأولى على مستوى الجمهورية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لفوزها بلقب الام المثالية، موجها الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الـ 4 الأطباء، مشيرة إلى أن المحافظة زادها شرفا لحصولها على لقب الأم المثالية، وأنه سيكرمها لأنها تستحق التكريم، وهذا شرف لكل أبناء المحافظة.
 
وأعلنت وزارة التضامن عن فوز الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، وكان لمحافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية.
 
وجاءت أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، كالتالى:

نوال إبراهيم خليل على محافظة الأقصر

هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط

سوزان منصور عبدالله باز خميس الأولى على محافظة المنوفية

جميلة السيد على خضر الأولى على البحر الاحمر

حيات أحمد حسين الأولى على محافظة بورسعيد

صفاء على عبدالوهاب الأولى على محافظة بنى سويف

عايدة محمد السيد فرج الله بورسعيد الأولى على محافظة القليوبية

نادية مبارك سليمان محمد الأولى على محافظة الاسماعيلية

ابتسام حسن حسين بشر الأولى على محافظة شمال سيناء

هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان الأولى على محافظة مطروح

حليمة سلامة عبدالحميد الأولى على الفيوم

فضيلة سيد أحمد سيد الأولى على الغربية

حمدية عبدالله عطية بشير الأولى على محافظة قنا

هدى محمد عبد اللاه أحمد الأولى على محافظة الاسكندرية

هدى محمد أحمد الأولى على الإسكندرية

رضا عبدالحميد اسماعيل الأولى على محافظة أسوان

فاتن حسين عثمان عبدالرحيم الأولى على سوهاج

راعوث لوكاس وردخان شنودة الأولى على محافظة القاهرة

فيروز السيد رمضان الأولى على جنوب سيناء

سمية ابراهيم عبدالعزيز الأولى على دمياط

زينب عبد المعبود محمد الأولى على المنيا

ميرفت أحمد إبراهيم حسن الأولى على الشرقية

بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة الأولى على البحيرة

السيدة سليمان مصطفى لبن الأولى على الجيزة

إيمان احمد عبدالرحمن الأولى على الدقهلية

 

 


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