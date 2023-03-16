محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية على مستوى الجمهورية

- نوال إبراهيم خليل على محافظة الأقصر
- هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط
- سوزان منصور عبدالله باز خميس الأولى على محافظة المنوفية
- جميلة السيد على خضر الأولى على البحر الاحمر
- حيات أحمد حسين الأولى على محافظة بورسعيد
- صفاء على عبدالوهاب الأولى على محافظة بنى سويف
- عايدة محمد السيد فرج الله بورسعيد الأولى على محافظة القليوبية
- نادية مبارك سليمان محمد الأولى على محافظة الاسماعيلية
- ابتسام حسن حسين بشر الأولى على محافظة شمال سيناء
- هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان الأولى على محافظة مطروح
- حليمة سلامة عبدالحميد الأولى على الفيوم
- فضيلة سيد أحمد سيد الأولى على الغربية
- حمدية عبدالله عطية بشير الأولى على محافظة قنا
- هدى محمد عبد اللاه أحمد الأولى على محافظة الاسكندرية
- هدى محمد أحمد الأولى على الإسكندرية
- رضا عبدالحميد اسماعيل الأولى على محافظة أسوان
- فاتن حسين عثمان عبدالرحيم الأولى على سوهاج
- راعوث لوكاس وردخان شنودة الأولى على محافظة القاهرة
- فيروز السيد رمضان الأولى على جنوب سيناء
- سمية ابراهيم عبدالعزيز الأولى على دمياط
- زينب عبد المعبود محمد الأولى على المنيا
- ميرفت أحمد إبراهيم حسن الأولى على الشرقية
- بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة الأولى على البحيرة
- السيدة سليمان مصطفى لبن الأولى على الجيزة
- إيمان احمد عبدالرحمن الأولى على الدقهلية
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