محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لفوزها بلقب الام المثالية، موجها الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الـ 4 الأطباء، مشيرة إلى أن المحافظة زادها شرفا لحصولها على لقب الأم المثالية، وأنه سيكرمها لأنها تستحق التكريم، وهذا شرف لكل أبناء المحافظة.

وأعلنت وزارة التضامن عن فوز الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، وكان لمحافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، كالتالى: