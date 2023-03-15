محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى ويوجه بإزالة الإشغالات

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، الأعمال الجارية فى توسعة شارع عبد الهادى راضى، لتيسير الحركة المرورية التي يشهدها الشارع خاصة بالقرب من منطقة الزهور وموقف كفر الشيخ العمومي، كما تفقد الأعمال الجارية في موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، والكوبري المعدني الجديد بالقنطرة، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ طريق الصوالحة، ووجه بإجراء تحسين لكوبري الصوالحة، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة أمام الكوبري المعدني الجديد في اتجاه إدارة المرور، لتستوعب السيارات القادمة من مدخل المحافظة الشرقي، للمتجهين لشارع عبد الهادي راضي ووسط مدينة كفر الشيخ.

كما تفقد عدد من الأحياء والشوارع لمتابعة أعمال التوسعة بالشوارع، ووجه بإزالة التعديات على شارع الخليفة المأمون، إضافة لإزالة الإشغالات بالحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد.



متابعة أعمال التوسعة للشوارع



كوبري الصوالحة



محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف كفر الشيخ العمومي



محافظ كفر الشيخ يوجه بازالة الاشغالات بالحديقة المركزية