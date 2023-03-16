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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم.. صور

الخميس، 16 مارس 2023 08:31 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم.. صور إعادة رصف شوارع مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف التى تشهدها شواطئ مصيف بلطيم، استعدادا لموسم الصيف المقبل، ومنها أعمال التطوير بمنطقة الزهراء (ج)، والتى تشمل أعمال الرصف بمادة الباور سن، ورفع الاسفلت المتهالك، ووضع الطبقة الأسمنتية، وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى مع توسعة الطريق من الجانبين، وإعادة تركيب البلدورات وذلك بداية من ميدان الزهراء وحتى بداية منطقة السلام، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مدخل النرجس والذى يشمل رفع الطوب الفرعونى والبلاط والبلدورات المتهالكة، وإعادة تركيب بلاط انترلوك وبلدورات وطوب فرعونى جديد، بالإضافة إلى رفع الاسفلت المتهالك، واعادة رصف الطريق بمادة الباور سن من منطقة النرجس حتى بداية مدخل النرجس.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، استعدادا المدينة لاستقبال موسم الصيف، وطرح أعمال الانقاذ البحرى على الشركات المتخصصة للقيام بأعمال حماية شواطئ المدينة خلال موسم الصيف، وادارة تشغيل البوابات الاليكترونية بمداخل المدينة، والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا المجال وشدد على الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم صيف 2023.

 

 

اعادة رصف شوارع مصيف بلطيم
اعادة رصف شوارع مصيف بلطيم

 

اعمال تطوير المصيف
اعمال تطوير المصيف

 

جانب من متابعة اعمال تطوير مصيف بلطيم
جانب من متابعة اعمال تطوير مصيف بلطيم

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال تطوير مصيف بلطيم
محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال تطوير مصيف بلطيم

 


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