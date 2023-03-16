محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات «كل نقطة بتفرق» ويكرم المشاركين ..صور

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ختام فعاليات الأسبوع المائى على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمحافظة كفر الشيخ، فى معسكر الشباب فى مدينة بلطيم صباح اليوم الخميس، استقبلهما الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء مهندس حسن عبد الغنى رئيس الشركة القابضة للمياه بالمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، وضم الحفل الختامي حضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم وممثل كنيسة العذراء بمصيف بلطيم وممثل الأوقاف والثقافة، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و الشركة القابضة للمياه برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية عن ترشيد المياه اداء طلاب مدارس قرية الربع، إضافة لفقرة لطفل كفيف، كرمه محافظ كفر الشيخ، إضافة لمعرض ضم عدد من الرسومات للأطفال عن ترشيد المياه.

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كأس دورى كرة القدم لكابتن الفريق الفائز والميداليات للاعبين، وهو الدورى أقيم على هامش الفعاليات تحت شعار "كأس المياه "، كما كرم 4 مدارس بقرية الربع، وتفقد معرض عن ترشيد مياه الشرب، والقطع الموفرة، كما كرم طفل كفيف ألقى شعراً، بحضور القيادات التنفيذية، مثمناً تضافر جهود مؤسسات الدولة الخدمية فى إنجاح الحملة القومية لترشيد المياه بالمحافظة، مضيفاً أن الفعاليات شملت تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم بمشاركة أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية التى انطلقت علـى مسـتوى الجمهوريـة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه، كما كرم محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، رحب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى كلمته بتشريف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لحضور حفل الختام بمعسكر الشباب، كما رحب بجميع القيادات التنفيذية الحضور، مؤكداً أن مراكز الشباب تفتح أبوابها دائماً لتقديم الخدمات المجتمعية باعتبارها حلقة وصل بين المؤسسات الخدمية و فئات المجتمع بالمدن والقرى وتأتى مشاركة أعضاء برلمان الشباب تأكيداً على اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين الشباب و تحملهم المسؤلية المجتمعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

أهدى اللواء حسن عبد الغنى رئيس شركة مياه كفر الشيخ، درع تكريم الشركة وشهادة تقدير إلى الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، تقديراً لجهود مديرية الشباب والرياضة فى إنجاح مبادرة «كل نقطة بتفرق» ونظمت فاعليات الأسبوع المائى التى ضمت عدد من الأنشطة والمسابقات بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ على مدار الأسبوع حتى الحفل الختامي بمركز شباب الربع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل الإدارة ومركز شباب الربع.