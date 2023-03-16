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محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة

الخميس، 16 مارس 2023 12:02 ص
محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورًا، وذلك للأسماء التي تم بحثها ودراستها في لجنة التظلمات بواسطة اللجان المختصة بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
 
وأكد محافظ بورسعيد على حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على التواصل الدائم مع المواطنين، والعمل على تلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالشكل الذي يتواكب مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، ويعزز المظهر الحضاري للمحافظة في شتى الصور.
 
جانب من المستندات الغرفة التجارية ببورسعيد (2)
جانب من المستندات الغرفة التجارية ببورسعيد (2)

جانب من المستندات الغرفة التجارية ببورسعيد (1)
جانب من المستندات الغرفة التجارية ببورسعيد (1)
 
 
 
 
 

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