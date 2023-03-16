الأم المثالية بالغربية.. كفاح 25 سنة لماما فضيلة ينتج محاميا وطبيبة وحافظة للقرآن

الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

صرحت فضيلة سيد أحمد سيد الأم المثالية في محافظة الغربية، أنها أم لثلاثة أبناء تزوجت منذ 38 سنة توفي زوجها منذ 25 سنة بعدما عاني لسنوات من المرض المزمن حساسية بالصدر والتهاب رئوي حاد، وكانت ترعاه طوال فترة مرضه داخل المستشفى وتعيش لخدمته.

وأضافت: بعد 12 سنة من مرض زوجي توفي وترك لي ثلاثة أطفال أكبرهم بالصف الثالث الابتدائي والثانية 5 سنوات والثالثة عام واحد، وترك لي ديون كثيرة خلال فترة مرضه، مشيره إلي أنها عملت تربية أبنائها ورعايتهم وتعليمهم وعملت بالزراعة لمواجهة متطلبات الحياة، حيث استأجرت قطعة أرض وقامت بزراعتها وبيع إنتاجها داخل الأسواق لتوفير احتياجات ابنائها

وأوضحت: رغم الأعباء الكثيرة والديون المتراكمة إلا أنني قمت بسداد الديون بجانب الإهتمام بتعليم الأبناء حتي تخرج الإبن الأكبر وحصل علي ليسانس حقوق كما حصل علي ماجيستير في القانون لعام 2022 وتزوج، كما حصلت الابنة الثانية علي بكالوريوس في الطب واستلمت عملها في أحدي المستشفيات الحكومية وهي من حفظة القرآن الكريم.

وتابعت: الأبنة الثالثة تخرجت وحصلت علي ليسانس الدراسات الإسلامية وهي أيضا من حفظت القرآن الكريم وحصلت علي العديد من الشهادات في مسابقات مختلفة، موضحه أنها سعيدة اليوم بهذا التكريم واختيارها الأم المثالية تعويضا عن سنوات الكفاح التي عاشتها، موجهة الشكر للدولة المصرية علي الإهتمام بالمرأة وتكريم الأمهات المكافحات.