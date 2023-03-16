الأم المثالية بالدقهلية 29 عاما من الكفاح وانهارت من البكاء بعد فوزها

الدقهلية :محمد الحبشي

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حصول السيدة إيمان أحمد عبدالرحمن الدرويتنى، على لقب الأم المثالية بمحافظة الدقهلية لعام 2023.

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للأم المثالية بمحافظة الدقهلية، إيمان أحمد عبدالرحمن، من مواليد 6 مارس عام 1963، بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر، ربة منزل، ولديها 3 أبناء هم حنان 37 سنة، طبيبة بيطرية، وريهام 36 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، فيما توفى الابن الأصغر بمرض فى القلب.

تزوجت الأم من نجل عمها، وجمعتهما قصة حب وعشرة كبيرة، حتى توفى فى حادث عام 1995 وعمره 33 عامًا، وكانت فى عمر 31 عامًا، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها رفضت الزواج بعده، وكرست حياتها لتربية أبنائها.

تعرضت الأم المثالية لضغوط كبيرة من أسرتها للزواج من زوج شقيقتها بعد وفاتها، إلا أنها أصرت على الرفض، وعكفت على تربية ابنائها على ذكرى والدهم.

كافحت الأم المثالية لتربية أبنائها، معتمدة على معاش ضئيل بعد وفاة زوجها، ورفضت أى مساعدات مادية، وكانت أمنيتها حصولهم على شهادات عليا، حتى تحققت أمنياتها، إلا أنها فقدت نجلها الأصغر بعد إجراءه جراحة قلب مفتوح

تقول الدكتورة حنان الدروتينى، الابنة الكبرى، إن والدتها على مدار 29 عامًا منذ وفاة الاب، لم ينقطع عطائها وكفاحها، وهو ما دفعها وشقيقتها للتقديم فى المسابقة.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن والدتها لم تكن تعلم فى البداية، حتى أخبراها وانهالت دموع فرحتها بامتنان ابنتيها برحلة كفاحها وتقديرهما لها، مؤكدة أنها كانت تدعو الله أن تفوز والدتها، لتستطع رد جزء من جميلها عليها وشقيقتها.