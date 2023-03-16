محافظ الإسماعيلية يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، التهنئة الى نادية امبارك سليمان الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية لهذا العام.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم.

وحصلت نادية امبارك سليمان على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية، تليها حنان فؤاد حسين في المركز الثاني ومرفت حسين السيد في المركز الثالث وسميرة أحمد غزال المركز الرابع.

وتُعد نادية امبارك، الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية لهذا العام، مثالًا للتضحية والمثابرة، فهي أم لثلاثة أبناء وتعمل مدرسة، حصلت على ليسانس الآداب أثناء عملها؛ لتحسين مستواها العلمي والعملي، حاربت مرض السرطان وقامت بتربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ أكثر من 25 عامًا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بتشكيل لجنة لتلقي وفحص طلبات المتقدمات للأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.